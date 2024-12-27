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عربي-دولي

تحذير روسي لأميركا: قد نجري تجارب نووية في عهد ترامب

Lebanon 24
27-12-2024 | 02:57
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حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة من أن روسيا تدرس مجموعة متكاملة من الخطوات المحتملة في مجال التجارب النووية بسبب ما قال إنه موقف ترامب المتشدد حيال هذه المسألة.
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ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن ريابكوف، الذي يشرف على ملف الحد من انتشار الأسلحة في بلاده، قوله اليوم الجمعة إن ترامب اتخذ موقفا متشددا حيال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف ريابكوف للصحيفة: "الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأميركية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم".
 
وتابع: "لذا لا توجد استثناءات في ما يتعلق بتحديد أفعالنا بما يصب في مصلحة أمن (البلاد) إلى جانب التدابير والإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتحقيق ذلك". (العربية)
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