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نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت

Lebanon 24
27-12-2024 | 03:14
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عزل النواب في كوريا الجنوبية، الجمعة، رئيس البلاد المؤقت هان داك سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد"، بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك: "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
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وفي السياق عينه، أعلن الرئيس المؤقت أنه سيتنحى لتجنب المزيد من الفوضى. (سكاي نيوز عربية)
 
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