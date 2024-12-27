14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنك اليابان: رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحا
Lebanon 24
27-12-2024
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمح بنك اليابان المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل مازال مطروحا، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة.
وأوردت وكالة بلومبرغ العالمية، الجمعة، تقريرا موجزا لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عقد يومي 18 و19 كانون الأول الجاري، حيث تباينت أراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار لفترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
Advertisement
ونقلت بلومبرغ عن أحد أعضاء المجلس قوله إن "البنك سوف يقرر على الأرجح رفع اسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، ولكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض".
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في آذار.
وألقت التصريحات الحذرة التي ادلى بها محافظ البنك كازو أويدا بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، وأكد الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي. (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هاربٌ من أحكام قضائيّة... توقيف فنان معروف وهذا ما عُثِرَ بحوزته (صورة)
Lebanon 24
هاربٌ من أحكام قضائيّة... توقيف فنان معروف وهذا ما عُثِرَ بحوزته (صورة)
09:15 | 2024-12-26
26/12/2024 09:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
08:12 | 2024-12-26
26/12/2024 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
Lebanon 24
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
10:00 | 2024-12-26
26/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
02:45 | 2024-12-27
27/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:42 | 2024-12-27
العراق يتحدّث عن مصير ماهر الأسد.. ومسؤولون سوريون "قيد الاعتقال"!
06:37 | 2024-12-27
الرئيس الألماني يحلّ البرلمان... ويدعو إلى انتخابات في 23 شباط
06:32 | 2024-12-27
اليوم.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 تشرين الأوّل
06:23 | 2024-12-27
بالأسماء... الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أميركية
06:00 | 2024-12-27
فقدان الإتّصال بشخصين... هل قام العدوّ بخطفهما؟
05:55 | 2024-12-27
تعميم من مصرف لبنان... هؤلاء سيحصلون على دفعتين شهريتين
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 13:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 13:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 13:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24