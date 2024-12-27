رئيس وزراء العراق: لن نتدخل بشؤون سوريا

Advertisement

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، موضحا في حديث للعربية والحدث أن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام.وبسؤال: "هناك مخاوف من عبور السلاح او الفصائل المسلحة باتجاه سوريا؟"، قال السوداني "لن يكون لهذه المخاوف أي أثر ونعمل على استقرار ودعم سوريا".. مشددا الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود.ولفت الى أن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا قائلا "ولن نكون جزءا في العبث بأمنها".. "والظروف هي التي ستحدد إمكانية إجراء زيارة خاصة لسوريا".كما أكد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة. وقال رئيس وزراء العراق للعربية والحدث: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. "وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء السوداني للعربية والحدث أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. "ونمتلك قرار الحرب والسلم"وفي الشأن الدااخلي قال السوداني إن "حصر السلاح بيد الدولة جزء من البرنامج الحكومي ونعمل مع القوى السياسية على تنفيذه". وتابع قائلا: "نعمل على مسار واضح وحوار وطني مسؤول لحصر السلاح بيد الدولة".وقال السوداني: "سنتخلص من الضغوط الإيرانية الأميركية عندما يتخلص الآخرون من فوبيا طهران وواشنطن" وأضاف: "علاقتنا مع أميركا استراتيجية وشراكة واضحة.. وأميركا قادت التحالف الدولي ضد الإرهاب وانتصرنا على داعش بدعم الأشقاء والأصدقاء".واضاف السوداني "تجمعنا علاقات مؤسساتية مع واشنطن وهناك تطابق في وجهات النظر..وأجرينا حوارا مهنيا مع التحالف الدولي قيم قدرات داعش والقوات الأمنية".ولفت الى أنه تم التوصل " إلى دراسة منهجية حول إنهاء وجود التحالف الدولي وفق جدول زمني محدد"، مشيرا الى أن "لا زيادة في عديد قوات التحالف الدولي بالعراق وما يشاع غير صحيح".ولفت السوداني الى أن "الكل تابع تأثيرات التوترات في المنطقة على العالم بالمرحلة السابقة".وقال السوداني: "علاقتنا مع المملكة العربية السعودية إيجابية وهناك تطابق بوجهات النظر.. وزيارتنا الأخيرة إلى المملكة ناقشت الأوضاع في سوريا وعدم التدخل بشأنها الداخلي. (الحدث)