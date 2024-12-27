تحييد 4 إرهابيين من "داعش" كانوا يستعدون لتفجير مركز شرطة في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة عن تحييد أعضاء خلية "داعشية" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد مركز للشرطة في العاصمة الروسية موسكو. (روسيا اليوم)

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