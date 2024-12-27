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عربي-دولي

تحييد 4 إرهابيين من "داعش" كانوا يستعدون لتفجير مركز شرطة في موسكو

Lebanon 24
27-12-2024 | 04:34
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة عن تحييد أعضاء خلية "داعشية" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد مركز للشرطة في العاصمة الروسية موسكو. (روسيا اليوم)
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