منفذّ عملية الطعن في هرتسليا... كان عميلاً للاستخبارات الإسرائيلية

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كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" تفاصيل عن منفذ عملية الطعن في هرتسليا، شمالي تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل امرأة.وقال الشاباك إن منفذ العملية هو فلسطيني كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية، وإثر الكشف عن تعاونه مع إسرائيل تم نقله من الضفة الغربية إلى إسرائيل.وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل امرأة، خلال عملية طعن في هرتسليا.وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت تقارير عن حادث طعن في مدينة هرتسليا، مضيفة أنه تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مستشفى إيخيلوف، في تل أبيب أن المرأة توفيت فور وصولها إلى المستشفى.