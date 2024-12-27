شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية: هكذا سقطت طائرتنا

قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اليوم الجمعة إن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها التي تحطمت في كازاخستان تعرضت "لتدخل مادي وفني خارجي".



وأفادت عدة تقارير أن السلطات الأذربيجانية تعتقد أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا، تحطمت جراء إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات عليها. (سكاي نيوز)

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