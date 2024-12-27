500 طن من دقيق القمح.. مساعدة عاجلة من زيلينسكي إلى سوريا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.وقال زيلينسكي في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس" إن شحنة الدقيق في طريقها بالفعل إلى سوريا.وأضاف: "كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته". (سكاي نيوز)