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بعد سقوط طائرة أذربيجانية.. إغلاق جزء من المجال الجوي في روسيا

Lebanon 24
27-12-2024 | 07:58
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عادت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية من طريقها نحو روسيا إلى باكو الجمعة، بعد إبلاغها بإغلاق جزء من المجال الجوي في جنوب روسيا.

وكشفت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الطائرة الأذربيجانية كان يرتقب أن تحط في مدينة مينيرالني فودي بجنوب روسيا.
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ويأتي هذا بعد يوم واحد على سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان في أثناء تحليقها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وقالت روسيا إنه من الضروري انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة سبب الحادث. بينما صرح 4 مصادر من أذربيجان لـ"رويترز" أن الطائرة استهدفتها الدفاعات الجوية الروسية.

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية الجمعة، تعليق رحلاتها إلى 7 مدن روسية لا سيما في منطقة القوقاز، بعد حادث تحطم الطائرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن القرار اتخذ "بالنظر إلى النتائج الأولية للتحقيق حول تحطم الطائرة من طراز "إمبراير 190" ما أسفر عن سقوط 38 قتيلا "وإلى المخاطر على سلامة الرحلات".
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