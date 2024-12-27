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عربي-دولي
ناج يتحدث عن آخر اللحظات قبل تحطم الطائرة الأذربيجانية... هذا ما حصل في الجوّ
Lebanon 24
27-12-2024
|
08:43
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قال أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان إنه سمع دوي انفجار قوي لدى اقتراب الطائرة من وجهتها في مدينة غروزني الواقعة في جنوب روسيا.
وتحطمت طائرة الرحلة جيه2-8243 يوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن حولت مسارها من منطقة في جنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيّرة الأوكرانية.
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وقال سوبهونكول رحيموف، أحد الركاب لـ"رويترز" من المستشفى: "بعد الانفجار.. اعتقدت أن الطائرة ستتحطم"، مضيفا أنه بدأ في الدعاء والاستعداد للموت بعد سماع دوي انفجار.
وقال رحيموف إن الطائرة بدأت في الترنح بعد دوي الانفجار. وأضاف "لقد بدا الأمر كما لو كانت في حالة سكر". (العربية)
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