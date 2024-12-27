محكمة تقضي بإعدام رجل... قتل 35 شخصاً!

قضت محكمة صينية بإعدام سائق لقيامه بدهس حشد من الأشخاص بسيارته، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً، في جريمة أثارت القلق بشأن حوادث القتل الجماعي.



وقالت شبكة "سي سي تي في" الرسمية إن المحكمة "نظرت علنا في قضية المتهم، لتعريضه السلامة العامة للخطر عبر أساليب خطيرة وأصدرت الحكم في اليوم ذاته بالإعدام". (العربية)

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