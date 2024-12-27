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عربي-دولي

محكمة تقضي بإعدام رجل... قتل 35 شخصاً!

Lebanon 24
27-12-2024 | 09:44
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قضت محكمة صينية بإعدام سائق لقيامه بدهس حشد من الأشخاص بسيارته، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً، في جريمة أثارت القلق بشأن حوادث القتل الجماعي.

وقالت شبكة "سي سي تي في" الرسمية إن المحكمة "نظرت علنا في قضية المتهم، لتعريضه السلامة العامة للخطر عبر أساليب خطيرة وأصدرت الحكم في اليوم ذاته بالإعدام". (العربية)
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