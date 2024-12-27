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مادورو يعد بتظاهرات "ضخمة" قبل وبعد تنصيبه

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:33
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه ستكون هناك تظاهرات "ضخمة" على مدار أسبوع تقريباً قبل وبعد تنصيبه الرئاسي المقرر في 10 كانون الثاني حيث يؤكد أنه سيحضر إلى البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس للدولة بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل والتي أعلن عنها المجلس الانتخابي في تمَّوز الماضي.
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وفي برنامج بثته قناة التلفزيون الحكومية "في.تي.في" أعلن الرئيس أن "الشعب سينزل إلى الشوارع ليؤدي اليمين" بين 8 و 12 كانون الثاني وخاصة في العاشر من الشهر حيث "هناك خطط لملء 10 شوارع" في كاراكاس.

وأوضح أن هذه التظاهرات هي جزء من مجموعة من الأنشطة التي ستنظمها "جميع القوى الشعبية" للاحتفال بـ "السلام والفرح" وستستمر حتى 4 شباط حيث سيحتفلون بالذكرى الـ33 للانقلاب الفاشل عام 1992 على حكومة كارلوس أندريس بيريز (1974-1993) والذي قاده آنذاك العقيد هوغو تشافيز.

وفي 18 كانون الأول الماضي، أعرب مادورو عن أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس منتخب مع "ملايين الرجال والنساء الذين سيكونون في الشوارع" في أجواء من "السلام والهدوء".
 
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