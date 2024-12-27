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عربي-دولي

انفجار يهز العاصمة اليمنية.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
27-12-2024 | 13:30
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هز انفجار عنيف، مساء يوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب المعلومات، شُنت غارات على مواقع متفرقة في صنعاء.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ان "القصف على صنعاء على الأرجح أميركي".  
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واستهدف القصف الجوي مطار صنعاء ومعسكر الصيانة ومحيط مبنى التلفزيون. 
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