انفجار يهز العاصمة اليمنية.. وهذه التفاصيل

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وبحسب المعلومات، شُنت غارات على مواقع متفرقة في صنعاء.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ان "القصف على صنعاء على الأرجح أميركي".واستهدف القصف الجوي مطار صنعاء ومعسكر الصيانة ومحيط مبنى التلفزيون.