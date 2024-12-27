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عربي-دولي

عن تورط روسيا في إسقاط طائرة أكتاو.. ماذا كشف البيت الأبيض؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 13:47
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كشف منسق الاتصالات الاستخباراتية في الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات أولية، تشير إلى أن "الطائرة المدنية الأذربيجانية أسقطت من قبل الدفاع الجوي الروسي".
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وأكد كيربي أنّه"لقد رأينا مؤشرات أولية لأشياء تشير إلى احتمال إسقاط الطائرة من قبل نظام دفاع جوي روسي"، مضيفا بأن "الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التحقيق الجاري من قبل كازاخستان وأذربيجان".

وعند سؤاله بشكل مباشر عن ماهية تلك "المؤشرات" التي تشير إلى إمكانية إسقاط طائرة باكو- غروزني، رفض كيربي الإجابة، مشيراً إلى أنها مؤشرات أولية ولا يريد استباق الأحداث حيث أن التحقيق مستمر، حسب تعبيره. (روسيا اليوم) 
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