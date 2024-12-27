"أسكتوا صوتها الحر".. إيران تحتجز صحفية إيطالية منذ أكثر من أسبوع

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وتعمل الصحفية تشيتشيليا سالا والتي تبلغ من العمر 29 عاما، لصالح صحيفة "إل فوليو" وشركة "كورا ميديا" للبث الصوتي (بودكاست).وذكرت الوزارة في بيان أن "الشرطة ألقت القبض عليها في طهران يوم 19 كانون الاول"، مضيفةً أن الحكومة الإيطالية "تعمل مع السلطات الإيرانية على استيضاح الوضع القانوني لتشيتشيليا سالا والتحقق من ظروف احتجازها".ودعت وسائل الإعلام إلى ممارسة "أقصى درجات التعتيم" بشأن القضية، بينما أطلقت الشركة وسما باسم #الحرية لتشيتشيليا".في هذا السياق، قالت "كورا ميديا" في بيان منفصل إن" سالا في حبس انفرادي بسجن إيفين في طهران وإن إيران لم تكشف عن سبب اعتقالها".وأشارت إلى أن سالا غادرت روما إلى إيران في 12 كانون الاول وهي تحمل تأشيرة صحافة سارية وأجرت عدة مقابلات وقدمت ثلاث حلقات من برنامج البث الصوتي (بودكاست) "ستوريز".وكانت عودتها إلى روما مقررة في 20 كانون الاول.وقالت كورا ميديا "أسكتوا صوتها الحر، ولا يمكن أن تتسامح إيطاليا أو أوروبا مع هذا الاعتقال التعسفي. يجب إطلاق سراح تشيتشيليا سالا على الفور".