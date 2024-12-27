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بعد احتجاجات العلويين.. السلطات السورية تتخذ إجراءات مشددة لحماية "قبر الست"

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:53
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اتخذت السلطات السورية الجديدة إجراءات مشددة لحماية الأماكن والمقامات المقدسة بهدف منع الفتن الطائفية، وذلك بعد أيام قليلة من احتجاج آلاف السوريين من أبناء الطائفة العلوية إثر تداول مقطع فيديو يُظهر اعتداء مزعوم على مقام للطائفة في حلب.
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ومن الأماكن التي تشهد إجراءات أمنية مقام السيدة زينب في ريف العاصمة دمشق أو "قبر الست"، وهو مكان مقدس لأبناء الطائفة الشيعية في البلاد.

ويوم الأربعاء، تظاهر آلاف السوريين من أبناء الأقلية العلوية في عدد من المدن بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب، وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر في حمص.

والتظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية الأسد ودخل دمشق في الثامن من  كانون الاول في هجوم خاطف استمر 11 يوما سيطر خلاله على قسم كبير من البلاد. (الحرة) 
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