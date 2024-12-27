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عربي-دولي

تركيا تطلب من إسرائيل إنشاء آلية تنسيق عسكرية في سوريا.. تقرير يكشف

Lebanon 24
27-12-2024 | 15:16
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إن المسؤولين الأتراك نقلوا رسائل إلى إسرائيل، طالبين فيها إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي، في سوريا، على غرار الآلية التي كانت بين الروس وإسرائيل.

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وقبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا في ايلول 2015، توصلت إسرائيل وروسيا إلى تفاهمات تنظم التنسيق بينهما في سوريا.
 
تضمنت هذه التفاهمات ضمان حرية العمل الإسرائيلي لمنع نقل أسلحة إلى حزب الله، وحماية الحدود مع الجولان، وحق توجيه ضربات استباقية ضد تهديدات موجهة، بالإضافة إلى منع إدخال أسلحة روسية متقدمة تغير التوازن العسكري، واحتواء النفوذ الإيراني في سوريا.

وشمل التنسيق خطا هاتفيا ساخنا بين الكرملين ورئاسة الوزراء الإسرائيلية، وتواصلا بين المستويات الأمنية العليا، بما في ذلك مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

كذلك، كان هناك تواصل تكتيكي بين قاعدة حميميم الروسية والاستخبارات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

وساعدت تركيا بشكل أساسي الفصائل المسلحة في عملية الإطاحة بنظام بشار الأسد عبر تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والتدريب على مدار السنوات الماضية.

وبدأت الحكومة التركية التخطيط للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الاول الجاري.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى تعليماته للوزراء، للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وفي هذا السياق، ستقدم كل وزارة الدعم في مجالها لإعادة تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة في البلاد. (سكاي نيوز) 

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