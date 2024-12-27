بقيمة نصف مليار دولار.. السعودية تقدم دعماً اقتصادياً لليمن

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وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه "بتوجيهات من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان واستمراراً لدعم الشعب اليمني، تقدم المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أميركي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار." (الحرة)