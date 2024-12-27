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إقتصاد

بقيمة نصف مليار دولار.. السعودية تقدم دعماً اقتصادياً لليمن

Lebanon 24
27-12-2024 | 15:46
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أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، تقديم السعودية دعما بقيمة نصف مليار دولار، منها 200 مليون لمعالجة العجز في الموازنة العامة، و300 مليون كوديعة لدى البنك المركزي اليمني.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه "بتوجيهات من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان واستمراراً لدعم الشعب اليمني، تقدم المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أميركي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار." (الحرة) 
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