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فيديو يوثق لحظة القصف على مطار صنعاء ونجاة مدير منظمة الصحة العالمية.. شاهدوه

Lebanon 24
27-12-2024 | 15:58
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نشرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، مشاهد وثقت الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ونجاة مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" من القصف.

ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة في المطار لحظة قصف برج المراقبة في المطار وتدميره، بالإضافة إلى إصابة مساعد كابتن الطائرة الأممية التي كانت ستقل مدير عام منظمة الصحة العالمية. 
 
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الخميس، إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه".

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