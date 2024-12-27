إيران تدعو إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا

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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا، وشدّد على رفض التدخّل الخارجي لمنع تحوّل سوريا إلى ملاذ للإرهاب.وقال في منشور على حسابه في "إكس": "نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا".وشدّد في منشوره على "ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيها، وضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية".