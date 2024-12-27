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عربي-دولي

زيلينسكي يحثّ الصين على الضغط على بيونغيانغ لوقف إرسال جنودها

Lebanon 24
27-12-2024 | 17:56
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين إلى ممارسة نفوذها لمنع كوريا الشمالية من إرسال جنود كوريين شماليين للقتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بتقنية الفيديو: "لا ينبغي للأمة الكورية أن تفقد أبناءها في المعارك في أوروبا. ويمكن ممارسة النفوذ لمنع ذلك، وبالذات من جانب جيران كوريا، وخاصة الصين".
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وأضاف زيلينسكي: "إذا كانت الصين صادقة في تصريحاتها بأن الحرب لا ينبغي أن تتصاعد، فيتعين عليها أن تمارس الضغط المناسب على بيونغيانغ".
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