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عربي-دولي

إلغاء 2800 آلاف رحلة جوية جرّاء العواصف الشديدة في أميركا

Lebanon 24
27-12-2024 | 18:39
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أفاد موقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد الرحلات الجوية بالولايات المتحدة بأن أكثر من 2800 رحلة طيران داخلية كانت مجدولة خلال نهاية الأسبوع ألغيت وسط عواصف شديدة تضرب حاليا مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن توقعات الطقس تشير إلى احتمال إلغاء أو تأجيل المزيد من الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة التي تشهد الحركة الجوية الداخلية الأكثر ازدحاما خلال العام لكونها تتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية التي تعتبر طويلة نسبيا خاصة بالنسبة للطلاب.
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وأشار القسم المختص بالطقس في الشبكة الإخبارية الأميركية إلى توقعات حدوث عواصف الشديدة تغطي الخارطة الأميركية من ساحلها الشرقي وحتى ساحلها الغربي.

وأشارت "سي ان ان" إلى أن "أجزاء من جنوب الولايات المتحدة معرضة لخطر المزيد من الأعاصير في الأيام القليلة المقبلة".

ونوّهت بأن "سلسلة من العواصف في بعص المناطق في الجبال الغربية يمكن أن تتسبب في تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى قدمين وأكثر من 4 بوصات من الأمطار في بعض المناطق في الجبال الغربية".

وأفادت بأنه "من المحتمل أن تغمر الأمطار الغزيرة أجزاء من الساحل الشرقي مما قد يتسبب في ظروف سفر بري خطيرة".
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