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عربي-دولي

حظر "تيك توك".. هذا ما طلبه ترامب

Lebanon 24
28-12-2024 | 01:00
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قام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالطلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الجمعة إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.
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وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة، حيث تطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير بينما أكدت الحكومة الأميركية على موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.

وكان ترامب قد قال الأحد الماضي إنه يفضل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة "تيك توك "خلال حملته الرئاسية.

وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

وصرّح ترامب أمام مؤيديه "أعتقد أنه سيتعين علينا البدء في التفكير لأننا، مثلما تعلمون، استخدمنا تيك توك، وحظينا باستجابة رائعة بمليارات المشاهدات".

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في أبريل قانونا يلزم شركة "بايت دانس"، الشركة الصينية الأم للتطبيق، بسحب استثماراتها منه، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى "بايت دانس" إلى إلغاء هذا القانون، ووافقت المحكمة العليا الأميركية على نظر القضية.

ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالح "بايت دانس" أو لم تسحب الشركة استثماراتها، فقد يتعرض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.(سكاي نيوز)

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