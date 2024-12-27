من بينهم رياض حسن.. حملات أمنية في سوريا تستهدف شخصيات بارزة من نظام الأسد

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تستمر إدارة العمليات العسكرية في سوريا بحملاتها الأمنية بمختلف المناطق مستهدفة عناصر وشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق.وبعد ما شهدته مناطق ريف طرطوس بالإضافة إلى مناطق في ريف منطقة حمص ومدن قريبة منها، تشهد مناطق ريف حماة حملة أمنية أدت إلى توقيف عدد من الشخصيات المهمة المرتبطة بالنظام السوري السابق كما تقول بيانات إدارة العمليات العسكرية.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على رياض حسن "المسؤول عن الأمن السياسي" في دمشق في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وقالت وكالة الأنباء السورية، أمس الجمعة، إن "إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان ميا".ووصفت الوكالة ميا بأنه "مجرم سيء السمعة ومسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين".ولم تذكر الوكالة تفاصيل تتعلق بطبيعة الجرائم التي ارتكبها ميا، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنه كان مسؤولا عن عمليات اعتقال نفذتها أجهزة مخابرات نظام الأسد.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ميا كان يقدم تقارير لأجهزة الاستخبارات بشأن المشاركين في المظاهرات التي كانت تخرج ضد الأسد.وذكرت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ميا كان متورطا أيضا في تجارة المخدرات.ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس غربي سوريا، حسبما أفاد التلفزيون السوري.وأوضح المصدر ذاته، أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا في عهد النظام السابق.وكشف التلفزيون السوري، أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.(سكاي نيوز)