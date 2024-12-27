بعد 4 ايام على سقوطها.. اليكم آخر المعلومات عن طائرة أذربيجان المنكوبة

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ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصا.



ماذا حدث؟ تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن حولت مسارها من منطقة بجنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصا.

انحرفت رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية جيه 2-8243 التي انطلقت من باكو عاصمة أذربيجان مئات الأميال عن مسارها المقرر إلى غروزني في الشيشان بجنوب روسيا، وتحطمت على الشاطئ المقابل لبحر قزوين على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من أكتاو في كازاخستان.



في حين قالت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) يوم الجمعة إن الطائرة قررت تغيير مسارها من وجهتها الأصلية في الشيشان وسط ضباب كثيف وتحذير محلي من طائرات مسيرة أوكرانية.

ما سبب الحادث؟



لم يعرف بعد سبب الحادث بينما بدأ تحقيق رسمي، في وقت صرّحت أربعة مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق الذي تجريه أذربيجان لرويترز الخميس بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها بطريق الخطأ.



وأظهرت صور حطام الطائرة ما يبدو أنها أضرار ناجمة عن شظايا في ذيل الطائرة.



ذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية يوم الجمعة أن النتائج الأولية للتحقيق تظهر أن الحادث نجم عما يطلق عليه "تدخل خارجي مادي وتقني"، دون أن توضح طبيعة هذا التدخل، في حين قال ناجيان من ركاب الطائرة لرويترز أنه كان هناك دوي انفجار واحد على الأقل عند اقترابها من وجهتها الأصلية غروزني.

هل أسقطت الطائرة؟



في تقرير لها يوم الجمعة، ذكرت قناة "إم إس إن بي سي"، نقلا عن مصدرين عسكريين أميركيين لم تكشف هويتيهما أن هناك معلومات استخباراتية أميركية تفيد بأن روسيا ربما أسقطت عن طريق الخطأ الطائرة بعد أن ظنت خطأ أنها مسيّرة.



وكان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة اطلعت على مؤشرات أولية تفيد بأن الطائرة المنكوبة، ربما أسقطتها أنظمة دفاع جوي روسية، مضيفا أن واشنطن عرضت المساعدة في التحقيق في الواقعة.

المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال للصحفيين في مكالمة هاتفية "اطلعنا على بعض المؤشرات الأولية التي تفيد باحتمال أن تكون هذه الطائرة أسقطتها أنظمة دفاع جوي روسية"، مضيفا أن "هناك تحقيق جار حاليا" يشمل كازاخستان وأذربيجان، وعرضنا المساعدة في التحقيق إذا احتاجوا لذلك".

في المقابل، رفضت القيادة في موسكو، الجمعة، التعليق على مزاعم بأن صاروخا روسيا، تسبب في تحطم الطائرة، وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو على علم بتصريحات صادرة في باكو، عاصمة أذربيجان. (سكاي نيوز)