ماسك يشتبك لفظياً مع أنصار ترامب.. اليكم ما جرى





واندلعت اشتباكات لفظية داخلية حول العرق والطبقة والهجرة ومستقبل حركة الرئيس المنتخب ترامب، حيث يزداد خلاف ماسك مع قاعدة ترامب التاريخية.

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وقد يجبر الانقسام ترامب في النهاية على الانحياز بين المؤيدين من الطبقة العاملة البيضاء إلى حد كبير الذين جعلوا حركة MAGA تنجح أولاً، والمليارديرات التكنولوجيين الليبراليين مثل ماسك، الذين هم في قلب إدارته الجديدة. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أدان إيلون ماسك جزءًا من حركة MAGA ووصفهم بأنهم "حمقى حقيرون" يجب تطهيرهم من الحزب الجمهوري.واندلعت اشتباكات لفظية داخلية حول العرق والطبقة والهجرة ومستقبل حركة الرئيس المنتخب ترامب، حيث يزداد خلاف ماسك مع قاعدة ترامب التاريخية.وقد يجبر الانقسام ترامب في النهاية على الانحياز بين المؤيدين من الطبقة العاملة البيضاء إلى حد كبير الذين جعلوا حركة MAGA تنجح أولاً، والمليارديرات التكنولوجيين الليبراليين مثل ماسك، الذين هم في قلب إدارته الجديدة.

وفي يوم الخميس، نشر حليف ماسك والزعيم المشارك لوزارة كفاءة الحكومة (DOGE) فيفيك راماسوامي، إدانة مطولة للثقافة الأميركية واحتضانها المفترض للرداءة.



وأمضى ماسك الساعات الأربع والعشرين التالية في الدفاع عن راماسوامي وتعزيز حجته بأن أميركا بحاجة إلى مهاجرين ذوي مهارات عالية لشغل الوظائف ذات التقنية العالية.



وقد لاقت هذه الحجة صدى كبيرا في جناح أنصار "جعل أميركا عظيمة مجددًا" والذي يريد وقف الهجرة والحفاظ على وظائف العمال الأميركيين.

وفي يوم الجمعة، نشر رسام الكاريكاتير والمعلق اليميني سكوت آدامز على موقع X أن ماغا تتخذ نسخة من الديمقراطيين حول كيفية خسارة الانتخابات مع الشعور بالرضا عن أنفسهم". ووافق ماسك، وذهب إلى أبعد من ذلك. قائلا "يجب إزالة هؤلاء الحمقى الحقيرين من الحزب الجمهوري، من الجذور والسيقان".



وكتب الناشط اليميني هوكس قائلا "وصف الأشخاص الذين لديهم مصلحة بلادهم في القلب والرغبة في عدم بيع الشعب الأميركي بـ"الحمقى الحقيرين" هو أكبر خطأ رأيت إيلون ماسك يرتكبه منذ فترة طويلة. يحتاج الرجل إلى الاسترخاء".



وأشارت الناشطة اليمينية لورا لومر إلى ترامب في رسالتها. وقالت: "يتم استبدال قاعدة ترامب بمديرين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا الكبرى. من المحزن جدًا أن نرى هذا. أشعر بالحزن الشديد على ماغا MAGA". وزعمت لومر أن ماسك كان يفرض عليها رقابة بسبب معارضتها لتعليقاته بشأن الهجرة.



وقال أندرو توربا، الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي اليمينية جاب، في منشور على موقع X: "إنه يعلن الحرب علينا بالمناسبة". (العربية)