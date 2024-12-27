اتهامات اميركية جديدة للصين.. هل عادت بكين للتجسس؟

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قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض، الجمعة، إنه تم التأكد من تعرض شركة اتصالات أميركية تاسعة للاختراق في إطار حملة تجسس صينية ضخمة أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأميركيين.وذكر مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن هذا الشهر أن ما لا يقل عن 8 شركات اتصالات، بالإضافة إلى عشرات الدول، تأثرت بهجوم القرصنة الصيني المعروف باسم "سولت تايفون".لكن نائبة مستشار الأمن القومي إن نويبرجر قالت للصحفيين، الجمعة، إنه تم التعرف على ضحية تاسعة بعدما أصدرت الإدارة توجيهات للشركات بشأن كيفية تعقب الجناة الصينيين في شبكاتهم.