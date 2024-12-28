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عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. المكسيك تعلن نشر "تطبيق للإنذار" لرعاياها

Lebanon 24
28-12-2024 | 00:08
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أعلنت الحكومة المكسيكية، الجمعة، نشر "تطبيق إنذار" لرعاياها في الولايات المتحدة المهددين بالترحيل الجماعي، كما أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي: "إذا وجدت نفسك على وشك التوقيف، عليك تفعيل زر الإنذار الذي يرسل إشارة إلى أقرب قنصلية"، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
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وللمكسيك شبكة من نحو 50 قنصلية بالولايات المتحدة، في خدمة 12 مليون مهاجر مكسيكي شمال نهر ريو غراندي، دون احتساب مزدوجي الجنسية وأحفاد مكسيكيين.
وأضاف دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحافي الصباحي للرئيسة كلاوديا شينباوم، أن التطبيق سيبعث أيضاً رسالة إلى أقارب الشخص ووزارة الخارجية. وتابع أن التطبيق سيكون متاحاً في كانون الثاني. (العربية)
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