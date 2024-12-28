إحباط مؤامرة أوكرانية لقتل ضابط رفيع المستوى.. هذا ما أعلنه الامن الروسي

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، اليوم السبت، إنه أحبط مؤامرة لاغتيال ضابط روسي كبير ومدون عسكري.



ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القول إن الاستخبارات الأوكرانية أشرفت على التحضير لهذه العميلة.

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ووفقاً لما أفاد به مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي عملية إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية ضد عسكري رفيع المستوى في وزارة الدفاع، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة".



وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم اعتقال مواطن روسي أجرى اتصالاً بعنصر في مديرية الاستخبارات العامة في أوكرانيا من خلال برنامج "تليغرام".



و"بناءً على تعليمات المشرف، حصل على عبوة ناسفة محلية الصنع من مخبئ في مقاطعة موسكو، كانت مموهة على شكل مكبر صوت موسيقي محمول...، وأجرى أنشطة استطلاعية في أماكن إقامة المستهدفين من أجل تنفيذ التفجير عن بعد".