في المكسيك.. قتلى وجرحى في حادث مروري

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قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 27 آخرون بجروح في حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة في جنوب شرق المكسيك.واعلن مكتب المدّعي العام في ولاية فيراكروز حيث وقع الحادث إنّ حافلة لنقل الركاب وشاحنة صغيرة لنقل البضائع اصطدمتا ببعضهما البعض بين مدينتي خالابا وبيروتي، وأسفر الحادث عن سقوط ثمانية قتلى، هم ثلاثة رجال وأربع نساء وقاصر، و27 جريحا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وبحسب السلطات المحلية في المكسيك فإنّ خبراء الطب الشرعي ومحقّقي الشرطة يحاولوت جلاء أسباب الحادث.