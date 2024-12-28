Advertisement

عربي-دولي

في المكسيك.. قتلى وجرحى في حادث مروري

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1298454-638709738479290658.jpeg
Doc-P-1298454-638709738479290658.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 27 آخرون بجروح في حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة في جنوب شرق المكسيك.
واعلن مكتب المدّعي العام في ولاية فيراكروز حيث وقع الحادث إنّ حافلة لنقل الركاب وشاحنة صغيرة لنقل البضائع اصطدمتا ببعضهما البعض بين مدينتي خالابا وبيروتي، وأسفر الحادث عن سقوط ثمانية قتلى، هم ثلاثة رجال وأربع نساء وقاصر، و27 جريحا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Advertisement
وبحسب السلطات المحلية في المكسيك فإنّ خبراء الطب الشرعي ومحقّقي الشرطة يحاولوت جلاء أسباب الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:05 | 2024-12-28
08:02 | 2024-12-28
08:00 | 2024-12-28
07:41 | 2024-12-28
07:40 | 2024-12-28
07:26 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24