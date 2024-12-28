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عربي-دولي

هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا.. هذا ما كشفته المخابرات الروسية عن مخططات واشنطن ولندن

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:20
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اتهمت المخابرات الروسية، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وقالت المخابرات الخارجية الروسية في بيان إن عملاء أميركيين وبريطانيين حاولوا التحريض على شن هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا لإجبار موسكو على إخلائها.
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وفي التفاصيل، أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية تقوم بالتحضير لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على القواعد الروسية في سوريا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم السبت: "تقوم الاستخبارات البريطانية بوضع خطط لتنظيم سلسلة من الهجمات الإرهابية على المواقع العسكرية الروسية في سوريا، ويتم إسناد دور مرتكبيها لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذين أفرجت عنهم "السلطات الجديدة" من السجون مؤخراً".

بموجب قرار المحكمة الروسية العليا المؤرخ في 29 كانون الاول 2014، تم تصنيف تنظيم "داعش" إرهابيا يُحظر نشاطه في روسيا.
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