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حوالي 473 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراع.. اليونيسف ترفع الصوت

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:33
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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) أن عدد الأطفال، الذين يعيشون في مناطق الصراع أو نزحوا بشكل قسري من منازلهم بسبب القتال، أصبح أكبر من أي وقت مضى.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل، في بيان "بكل المقاييس تقريبا، كان عام 2024 أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للأطفال في مناطق الصراع في تاريخ المنظمة- سواء من حيث عدد الأطفال المتضررين أو مستوى التأثير على حياتهم".
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وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم السبت أن حوالي 473 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراع، أي أكثر من واحد من كل ستة أطفال بمختلف أنحاء العالم.
وتابعت المنظمة أن نسبة الأطفال، الذين يعيشون في مناطق الصراع تضاعفت-من حوالي 10% في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 19%، اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال يقتلون ويصابون ويضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة ولا يحصلون على التطعيمات الحيوية أو يعانون من سوء تغذية حاد.
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