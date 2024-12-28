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عربي-دولي

17 قتيلا من عناصر موالية لتركيا شرقي سوريا.. وتصعيد عسكري بريف حلب

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:54
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أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، مقتل 17 وإصابة 40 آخرين من عناصر القوات الموالية لتركيا من بينهم "أبو فايز" قائد ما يسمى "لواء مغاوير الشمال".

وذكرت "قسد" في بيان: "في الساعة الواحدة من مساء الجمعة شن الفصائل الموالية لتركيا هجوماً على قواتنا من محورين الأول من جهة بلدة (أبو قلقل) والآخر من جهة قرية (علوش)".
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وأضافت: "اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 17 وإصابة 40 آخرين من عناصر القوات الموالية لتركيا".

ويحسب البيان: "وجهت قوات (قسد) ضربة كبيرة إلى التعزيزات التي استقدمتها القوات الموالية لتركيا إلى قرية خلف مسرح العمليات والمواجهة. في الوقت الذي لم تقع أي خسائر في صفوف قواتنا، فقط أصيب أحد مقاتلينا بجروح بسيطة".

كما شهد ريف حلب الشرقي تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ عدة مواقع تابعة لفصائل "الجيش الوطني" بالقرب من سد تشرين وجسر قره قوزاق.

وردت القوات التركية بقصف مدفعي مكثف على قرية أصلانكي جنوبي مدينة عين العرب (كوباني)، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة في ممتلكاتهم.(سكاي نيوز)


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