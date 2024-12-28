رئيس وزراء باكستان: على أفغانستان إزالة ملاذات الإرهابيين

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طلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من الحكومة الأفغانية مرة أخرى التحرك ضد حركة طالبان الباكستانية، التي تنفذ أنشطة إرهابية داخل باكستان، من خلال الحدود الأفغانية ووصفها بأنها غير مقبولة وخط أحمر لبلاده.وقال رئيس وزراء باكستان، في تصريحاته الافتتاحية، في اجتماع الحكومة الاتحادية برئاسته "لسوء الحظ، تعمل حركة طالبان الباكستانية، انطلاقا من أفغانستان وتنفذ هجمات إرهابية وتقتل الأبرياء داخل باكستان. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. لقد أبلغنا الحكومة الأفغانية أننا نرغب في إقامة علاقات جيدة معهم، لكن يتعين منع حركة طالبان الباكستانية من قتل شعبنا البريء. هذا خط أحمر"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية، اليوم السبت.وأضاف أن "أفغانستان دولة مجاورة تربطنا بها حدود مشتركة تمتد لآلاف الكيلومترات. نرغب في إقامة علاقات ودية مع بعضنا بعضا والتعاون في التجارة والاقتصاد وقطاعات أخرى".