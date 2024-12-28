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خاص

أزمة داخل الجيش الإسرائيلي.. لا مُعدات ويحتاج لمساعدات!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 04:30
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كشف موقع "charity.meirpanim" الإسرائيليّ بيانات جديدة تكشفُ حجم احتياجات السُّكان في إسرائيل، مشيراً إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى الكثير من المساعدات ما يكشف عن أزمة كبيرة تضرب صفوفه.
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وأظهرت البيانات التي ترجمها "لبنان24" أنَّ هناك 1.2 مليون طفل في إسرائيل ينامون جائعين كل ليلة بينما هناك 2.6 مليون إسرائيلي يعيشون في فقر ويكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.
 
وقال الموقع "charity.meirpanim" إن 100 ألف عائلة نازحة لا تزال تسعى لبناء حياتها مجدداً، مشيراً إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى الكثير من الوجبات اليومية، مناشداً الإسرائيليين لمساعدته إذ أنه يفتقر إلى الأساسيات مثل الوجبات والإسعافات الأولية والمعدات.
 
ووفقاً للموقع، فإن الموقع الإسرائيليّ حفز الإسرائيليين للتبرع من خلال الإشارة إلى أن جميع التبرعات معفاة من الضرائب.
 
وتحدّث الموقع أيضاً أنه تم تسليم 500 ألف حزمة رعاية أساسية للجنود المصابين في الخطوط الأمامية والأسر النازحة، كاشفاً أنه جرى توفير 25 ألف مجموعة من المعدات الأساسية بما في ذلك السترات الواقية للرصاص ومجموعات الإسعاف الأولية والخوذات، وذلك للجنود الإسرائيليين.
 
وكانت القناة الـ"12" الإسرائيلية كشفت مؤخراً أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً حاداً في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة في عدة قطاعات، وإنه قد يلجأ إلى تجنيد الآلاف من الشباب الحريديم (اليهود المتشددين) لتعويض النقص.
 
ويتزامن ذلك مع ترك نحو 500 ضابط إسرائيلي الخدمة في الجيش خلال النصف الأخير من العام الجاري.
 
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية كشفت في وقت سابق عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان، ومن ضمنها تجنيد نحو 6 آلاف من الحريديم خلال عامين.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

خاص

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