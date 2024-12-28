ما الذي ينتظر أوكرانيا في العام 2025؟

سلط تقرير لصحيفة "إندبندنت" الضوء على ما ينتظر أوكرانيا في العام 2025 مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل، الذي يتزامن مع تقدم القوات الروسية.

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وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الروسية لأوكرانيا، أصبح مستقبل معركة البلاد ضد قوات فلاديمير بوتين أكثر غموضا من أي وقت مضى.





ويبدو أن فوز دونالد ترامب الساحق في السباق الرئاسي الأميركي، على خلفية الوعود بإنهاء الحرب في أوروبا الشرقية في غضون 24 ساعة، حتى لو كان ذلك يعني إجبار كييف على التنازل عن أراض لروسيا، يعني نهاية سياسة الغرب الطويلة الأمد المتمثلة في مساعدة أوكرانيا على هزيمة القوات الروسية بالكامل.

ويأمل مسؤولون في كييف بحذر أن يدرك ترامب بسرعة أن بوتين لن يقتنع بوقف حربه، وأن الرئيس الأمريكي القادم سوف يستجيب بعد ذلك بزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا بشكل كبير، بما يتجاوز ما كانت إدارة جو بايدن السابقة على استعداد لقبوله.





لغز ترامب لإنهاء الحرب



وناقش مسؤولون أميركيون وبريطانيون سابقون مع صحيفة "إندبندنت" كيف يمكن أن تسير المفاوضات مع روسيا، ولكن في غضون ذلك، لا يزال الحل العظيم الذي اقترحه ترامب "لإنهاء القتل" لغزًا للجميع، ربما حتى الرئيس المنتخب نفسه.



وبينما ينتظر العالم ليرى ما سيحدث، تواجه أوكرانيا بالفعل مجموعة من المشاكل. واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جيش البلاد يفتقر حاليًا إلى القوة لاستعادة ما يقرب من 20% من أوكرانيا التي تحتلها روسيا في الجنوب والشرق.





ويمكن إلقاء اللوم في بعض ذلك على النهج المتردد للولايات المتحدة وأوروبا في دعم أوكرانيا، وهو النهج الذي شهد الكثير من الخطابة، ولكن تم قياسه برغبة في تجنب دفع روسيا إلى تصعيد الحرب. كما يواجه الجيش الأوكراني مشاكله الخاصة، التي تركز على الصعوبات المتعلقة بالتجنيد والاحتفاظ والتناوب، والاتصال بين جنرالاته والجيش المقاتل.



وتحتاج أوكرانيا إلى المزيد من الجنود، وتدريب أفضل للقوات الجديدة وتوقعات أكثر واقعية لقدراتهم من كبار الموظفين العسكريين في كييف.





خفض سن التجنيد



وتشير المصادر إلى أن كييف تحتاج إلى تجنيد 160 ألف جندي لتوظيف المستوى الحالي من الألوية بنسبة 85%، وفقًا لإميل كاستيهلمي، الذي يتتبع الحرب في أوكرانيا لصالح مجموعة "بلاك بيرد"، وهي مجموعة مراقبة للحرب.



ويقال إن الولايات المتحدة تحاول إقناع زيلينسكي بخفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا لمعالجة هذه القضية، وهي الخطوة التي يقاومها الرئيس الأوكراني على أمل الحفاظ على أجيال البلاد المستقبلية.



لكن كاستيهلمي يقول إن الوضع أكثر تعقيدًا؛ فالظروف على الجبهة صعبة، حيث يقاتل العديد من الجنود لسنوات دون تناوب وأسلحة محدودة، في مواجهة تقدم بطيء ولكن ثابت للقوات الروسية، وخاصة في شرق أوكرانيا. وهذا يعمل كعامل تثبيط كبير للتسجيل.





الفرار من الجبهات



ويضيف كاستيهلمي أن حالات الفرار من الخطوط الأمامية ومراكز التدريب تشكل قضية كبيرة، كما أن حوالى 20% من اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم 4.3 مليون لاجئ في أوروبا من الذكور.

ويقول إن هناك العديد من الطرق التي يحاول بها الناس تجنب الذهاب إلى الجبهة. وأردف: "إذا لم يكن النظام يعمل فلا يهم حقاً إذا خفضوا سن التجنيد".



وأثار آخر قائد عسكري في أوكرانيا، فاليري زالوزني، هذه المشكلة علناً لأول مرة في كانون الأول من العام الماضي، ثم تنحى عن منصبه في ظروف مريبة، لكن المشكلة في التجنيد لا تزال قائمة.





وفي منطقة كورسك الحدودية الروسية، التي استولت عليها أوكرانيا جزئياً بعد هجوم جريء عبر الحدود في أغسطس/ آب، نجحت قوات موسكو أيضاً في تقليص نفوذ قوات كييف بمساعدة نحو عشرة آلاف جندي من كوريا الشمالية.





ويقول كاستيهلمي إن السبب الثاني وراء هذه التطورات يتعلق بمشاكل الاتصال بين القادة وأولئك الذين يقاتلون يومياً. فالمعلومات المتعلقة بحقائق القتال إما لا يتم تزويد صناع القرار بها بشكل صحيح أو لا يتم التصرف بناءً عليها.





وفي الآونة الأخيرة، وصف الضابط العسكري الأوكراني الشهير سيرهي فيليمونوف، قائد كتيبة "ذئاب دافنشي" التابعة للواء الآلي التاسع والخمسين، دفاع بوكروفسك بأنه "كارثة" لأن "القيادة العليا تحدد مهام غير واقعية للوحدات".





النزوح الداخلي

وتقول إليزابيث هاسلوند، مسؤولة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين في أوكرانيا، إن الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا تظل "مرتفعة للغاية".



وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته روسيا على الأرض فضلاً عن "الهجمات الجوية الضخمة والمنسقة والمعقدة للغاية التي تضرب بالفعل أنحاء أوكرانيا" باعتبارها أسباباً خطيرة للقلق.



وهناك أكثر من 3.5 مليون أوكراني نازح داخلياً، ويعيش الأكثر ضعفاً في البلاد في 350 موقعاً جماعياً في جميع أنحاء أوكرانيا. وكلما طالت الحرب، كلما أصبحت الصعوبات المرتبطة بالنزوح الداخلي أكثر ترسخاً.



ووفقاً لتقرير العمل الإنساني، يحتاج أكثر من ثلث البلاد إلى المساعدة. ويعيش 4.3 مليون شخص آخرين كلاجئين في الخارج. ومع ذلك، كان التمويل للاحتياجات الإنسانية للبلاد في انخفاض مطرد منذ السنة الأولى من الحرب.



وتقول هاسلوند: "لا يزال التمويل مصدر قلق. هناك العديد من الأزمات وحالات الطوارئ الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولكن من المهم ألا ننسى أوكرانيا لأن الوضع مستمر، والاحتياجات الإنسانية ستكون موجودة في عام 2025 أيضًا".





معاناة أطفال أوكرانيا



ويعاني أطفال أوكرانيا أيضًا. ووفقًا لـ"يونيسف"، فإن ما يقرب من نصف الأطفال المسجلين في المدارس في أوكرانيا يفوتون التعليم الشخصي، مع عدم تمكن ما يقرب من مليون طفل في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى أي تعليم شخصي على الإطلاق بسبب انعدام الأمن.



وتسرع البلاد في إنشاء مدارس تحت الأرض للسماح للأطفال بمواصلة الدروس على الرغم من الهجمات الجوية الروسية، لكن حوالي 365 مركزًا تعليميًا أوكرانيًا دُمرت بالكامل، وتعرض أكثر من 3700 مركز لأضرار منذ الحرب الروسية.

كما فشلت حوالي 40% من المدارس اعتباراً من أيار من هذا العام في تلبية المعيار الوطني لتوفير ملاجئ قنابل يمكن الوصول إليها، على الرغم من تفويض من وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية.