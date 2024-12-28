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إقتصاد

الصين تُعلن عن خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد

Lebanon 24
28-12-2024 | 05:36
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أعلنت الحكومة الصينية اليوم السبت، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم اعتبارا من العام المقبل.

وأعلنت وزارة المالية عن تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة اعتبارا من أول كانون الثاني 2025 بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.
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وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية ستطبق على 935 سلعة.

وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون. (سكاي نيوز)

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