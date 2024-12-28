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عربي-دولي

زلزال يضرب الفلبين.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
28-12-2024 | 06:15
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هز زلزال بقوة 5.6 على كقياس ريختر إقليم سوريجاو ديل نورت الفلبيني، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وذكر المعهد الفلبيني لرصد البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق بلدة جنرال لونا بإقليم سوريجاو ديل نورت ووقع الزلزال في الساعة الثانية و42 دقيقة صباحا، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.
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وكان مركز الزلزال على عمق 58 كيلومترا. (العربية)
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