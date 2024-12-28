وثائق رسميّة عن سجون الأسد... ماذا كشفت عن المعتقلين؟

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن وثائق جديدة تشير إلى "مقتل ألف سوري تحت التعذيب والإهمال الطبي" في سجون نظام بشار الأسد.وأشار المرصد إلى أن الوثائق "رسمية وتم استخراجها من مراكز الاحتجاز، وتُعدّ دليلا على حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون".وتابع المرصد أن عدد من تمّ توثيق وفاتهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية للنظام السوري "منذ مطلع عام 2024، بلغ نحو 10939 شخص، من بينهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأميركية، ومواطن في طرابلس وضابط منشق".ووثق المرصد أيضًا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وفاة 59725 شخصا داخل المعتقلات، وذلك من أصل أكثر من 105000 شخص علم المرصد السوري بأنهم فارقوا الحياة داخل هذه السجون. (الحرة)