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عربي-دولي

أُصيبوا بالتسمم... وفاة أمّ وأولادها الـ5

Lebanon 24
28-12-2024 | 07:41
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لقيت أم مصرية وأبناؤها الـ5 مصرعهم نتيجة تعرضهم لحالة تسمم في محافظة الفيوم.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها. (سكاي نيوز)
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