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عربي-دولي

وزير الدفاع العراقي يتفقد الحدود مع سوريا

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:50
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أجرى، وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، زيارة تفقدية إلى الشريط الحدودي لبلاده مع سوريا، وفق بيان رسمي.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب، نشرته وزارة الدفاع العراقية على منصة "إكس".
وذكر البيان أن "وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، يصل إلى الشريط الحدودي مع سوريا لتفقد قطعات الجيش العراقي وحرس الحدود"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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وكان العراق أكد مرارًا على تأمين حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تهديدات أمنية عبر الحدود.
(الاناضول)
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