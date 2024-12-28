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حصيلة جديدة لضحايا الحرب في قطاع غزة

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:15
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى "45 ألفا و484 شهيدا و108 آلاف و90 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.484 شهيدا و108.090 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023".
وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم. (الاناضول)
 
 
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