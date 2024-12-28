Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. وزير المالية يتولى منصب الرئيس بالوكالة

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1298621-638710002127307415.jpg
Doc-P-1298621-638710002127307415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تولى نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، منصب القائم بأعمال الرئاسة، عقب عزل الجمعية الوطنية للرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة أمس الجمعة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، السبت، أن تشوي تولى منصب الرئيس بالوكالة عقب عزل هان.
Advertisement
ونقلت عن تشوي قوله إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها "لتحقيق استقرار شؤون الدولة" في وقت تتواصل فيه "الاضطرابات السياسية" الناجمة عن محاولة تطبيق الأحكام العرفية الفاشلة. (الاناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:10 | 2024-12-28
15:04 | 2024-12-28
14:44 | 2024-12-28
14:36 | 2024-12-28
14:22 | 2024-12-28
14:20 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24