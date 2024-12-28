كوريا الجنوبية.. وزير المالية يتولى منصب الرئيس بالوكالة

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تولى نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، منصب القائم بأعمال الرئاسة، عقب عزل الجمعية الوطنية للرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة أمس الجمعة.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، السبت، أن تشوي تولى منصب الرئيس بالوكالة عقب عزل هان.ونقلت عن تشوي قوله إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها "لتحقيق استقرار شؤون الدولة" في وقت تتواصل فيه "الاضطرابات السياسية" الناجمة عن محاولة تطبيق الأحكام العرفية الفاشلة. (الاناضول)