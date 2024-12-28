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عربي-دولي
كوريا الجنوبية.. وزير المالية يتولى منصب الرئيس بالوكالة
Lebanon 24
28-12-2024
|
09:35
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تولى نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، منصب القائم بأعمال الرئاسة، عقب عزل الجمعية الوطنية للرئيس المؤقت "هان دوك-سو" في جلسة عامة أمس الجمعة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، السبت، أن تشوي تولى منصب الرئيس بالوكالة عقب عزل هان.
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ونقلت عن تشوي قوله إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها "لتحقيق استقرار شؤون الدولة" في وقت تتواصل فيه "الاضطرابات السياسية" الناجمة عن محاولة تطبيق الأحكام العرفية الفاشلة. (الاناضول)
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