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إقتصاد

ماسك يعتزم تمويل حزب بريطاني

Lebanon 24
28-12-2024 | 10:04
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صرح زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" نايجل فاراج أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك سيقوم بتمويل الحزب الشعبوي اليميني البريطاني.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "لقد ذهبنا إلى مار ايه لاغو. سوف يقدم تبرعا معتبرا، لكن يجب أن يكون قانونيا أو ضمن القواعد".
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وأشار أيضا إلى أن الشائعات التي بدأت في مقال في صحيفة "التايمز" حول نية ماسك التبرع بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للحزب، هي "محض هراء".

ولفت فاراج إلى دور ماسك المستقبلي كأحد قادة إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة، قائلا إنه "يأمل أن يتمكن رجل الأعمال من أن يكون مثالا لكيفية تقليص حجم الجهاز الحكومي المتضخم وإعادة تنظيمه"، ووفقا له، فإن بريطانيا تتحرك في الاتجاه المعاكس بشأن هذه المسألة. (روسيا اليوم)

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