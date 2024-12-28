إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان منطقة بيت حانون

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وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى من لم يخل بعد منطقة في شمال شرق قطاع غزة حددها على الخريطة وعلى وجه الخصوص منطقة بيت حانون.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة في الماضي.وأفاد أن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه المنطقة بقوة.وطالب المتواجدين في المنطقة المحددة على الخريطة التي نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء المنطقة فورا والانتقال جنوبا نحو طريق صلاح الدين.وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن الانتقال عبر طريق آخر يعرض حياة السكان للخطر. (روسيا اليوم)