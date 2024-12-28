كان مختبئا.. القبض على مقاتل من "الصف الأول" تابع لنظام الأسد

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أفادت مصادر إعلامية سورية، السبت، بأن إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على أحد مقاتلي "الصف الأول" في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقالت المصادر: "إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على المجرم محمد مخلص العزو، حيث وجد مختبئا في إحدى قرى جبال اللاذقية".وأضافت: "كان العزو مقاتلا من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب سنة 2019 - 2020 وحصار مجموعة من الثوار وقتلهم والتنكيل بجثثهم".وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوبي اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي. (سكاي نيوز)