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كان مختبئا.. القبض على مقاتل من "الصف الأول" تابع لنظام الأسد

Lebanon 24
28-12-2024 | 11:14
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أفادت مصادر إعلامية سورية، السبت، بأن إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على أحد مقاتلي "الصف الأول" في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقالت المصادر: "إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على المجرم محمد مخلص العزو، حيث وجد مختبئا في إحدى قرى جبال اللاذقية".
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وأضافت: "كان العزو مقاتلا من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب سنة 2019 - 2020 وحصار مجموعة من الثوار وقتلهم والتنكيل بجثثهم".

وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوبي اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي. (سكاي نيوز)
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