إسرائيل مصدومة.. هذه المفاجأة التي فجّرتها حماس اليوم

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أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أن حماس، ما زالت تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ متوسطة المدى، رغم الاجتياحات المتكررة لمناطق في القطاع، وذلك بعد أن دوّت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مدينة القدس بعد إطلاق صاروخين من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.وتشير التقديرات إلى أن حماس تحتفظ بصواريخ قادرة على استهداف مناطق استراتيجية مثل تل أبيب والقدس، مما يزيد من مخاوف التصعيد في الأيام المقبلة.وأكدت أن إطلاق الصواريخ من بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن الجيش اجتاحها مرارا وتكرارا.وأضافت: "الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب الجارية".وأشارت موقع "واللا" عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية أن لدى الحركات الفلسطينية بغزة المزيد من الصواريخ متوسطة المدى.من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل. (ارم نيوز)