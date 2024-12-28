مفاجأة سيفجّرها ترامب.. هكذا سيُنهي حرب أوكرانيا وروسيا

Advertisement

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، سيفرض على أوكرانيا اتفاق سلام بدون ضمانات أمنية.وجاء في الصحيفة البريطانية أن ترامب سيفرض على كييف اتفاق سلام دون ضمانات أمنية، كما سيتم تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، وبهذا فإن موقفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب متشابهان، حسب الكاتب.يذكر أن ترامب صرح في مرات عديدة بأنه قادر على إيجاد تسوية للنزاع الأوكراني خلال يوم واحد فقط، في حين قالت موسكو، إن الصراع الأوكراني مشكلة معقدة للغاية ولا يمكن حلها بهذه البساطة. (روسيا اليوم)