تآكل ثقة الفرنسيين بماكرون.. أرقام قياسية تعكس الغضب الشعبي

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كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "تولونا هاريس إنتراكتيف" لصالح قناة "أل سي إي" عن انخفاض غير مسبوق في مستوى الثقة بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بلغت نسبة الثقة 32% فقط، وهو أدنى مستوى منذ أزمة "السترات الصفراء" عام 2018.وحسب نتائج استطلاع، فإن نسبة كبيرة من الفرنسيين 49% يؤيدون حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بعد إعلان سياسته العامة المقرر منتصف كانون الثاني المقبل. ومن بين هؤلاء، 23% "مؤيدون بشدة" و26% "مؤيدون إلى حد ما". فيما كان دعم هذه الخطوة قويا بشكل خاص بين مؤيدي "حركة فرنسا الأبية" 87%، يليه مؤيدو حزب التجمع الوطني 58%، مقابل 55% من أنصار حزب البيئة.وأوضحت نتائج الاستطلاع أن "مستوى الثقة في رئيس البلاد إيمانويل ماكرون وصل إلى أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2018، وهي فترة التوتر المرتبطة بحركة السترات الصفراء".وبلغ مستوى الثقة في ماكرون 32%. وفي بداية حركة "السترات الصفراء"، كانت هذه النسبة 31%.ويلاحظ أنه من حيث درجة عدم الثقة، فإن 42% من السكان "لا يثقون بالرئيس على الإطلاق". وكان هذا واضحا بشكل خاص في الفئة العمرية من 50 إلى 64 عاما، حيث أوضحت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية المطلقة 51% "لا تثق بماكرون على الإطلاق"، ومن بينها كانت الزيادة في عدم الثقة (+18%) مقارنة بالاستطلاعات السابقة.إضافة إلى ذلك، تراجعت الثقة في الرئيس بين ناخبيه من 93% بعد ستة أشهر من انتخابه إلى 71% حاليا. ومن بين أسباب انعدام الثقة المتزايد، يشير أولئك الذين صوتوا لصالح ماكرون إلى الشعور بأنه لا يملك استراتيجية واضحة لمستقبل فرنسا. (روسيا اليوم)