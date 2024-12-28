للمرة الأولى.. المروحيات العسكرية تدخل العمليات في الساحل السوري

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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن بدء استخدام المروحيات العسكرية في منطقة الساحل، حيث انطلقت من مطار اسطامو بريف طرطوس.وأوضحت الإدارة أن المروحيات تعمل على تمشيط المنطقة بعد اشتباكات مع فلول النظام السابق، في إطار حملة عسكرية تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على المنطقة والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن. (الجزيرة)